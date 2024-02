Lazio, la decisione su Zaccagni: la scelta di Sarri e chi gioca al suo posto

Seduta di rifinitura a Formello per la Lazio. Oggi la squadra di Sarri ha fatto le prove generali in vista della partita di domani in trasferta contro il Torino, valida come recupero della 21ª giornata di campionato, rinviata a gennaio per l'impegno dei biancocelesti in Supercoppa italiana. Lo staff tecnico ha scelto la via della massima cautela per Zaccagni. Il problema al piede destro, che lo ha tenuto fermo nell'ultimo mese, è quasi risolto, ma visti i tanti impegni delicati e ravvicinati che aspettano i capitolini fino alla sosta a metà marzo, meglio non rischiare. L'esterno sinistro azzurro, che anche oggi ha svolto l'intera seduta con i compagni, non sarà convocato per domani; tornerà quindi a disposizione direttamente per la gara contro la Fiorentina lunedì prossimo al Franchi.



Al suo posto, è sicuro l’utilizzo del 22enne esterno danese Gustav Isaksen, protagonista di una rete e un assist nel corso delle ultime due sfide di campionato (contro Cagliari e Bologna).