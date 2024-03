Lazio, la decisione sulla squalifica di Guendouzi: cosa succede al Fantacalcio

È arrivato il verdetto su Mattéo Guendouzi in vista della prossima giornata di campionato. La Lazio aveva presentato il ricorso dopo le due giornate di squalifica in seguito alla partita contro il Milan: ora è arrivato l'esito del ricorso, che era atteso per oggi.



COSA SUCCEDE - È stata ridotta da due ad una sola giornata dalla Corte Sportiva d’Appello la squalifica del centrocampista. Il turno di stop è stato già scontato all'ultima: sarà così disponibile per Frosinone-Lazio di sabato, Martusciello potrà contare su di lui, titolare a centrocampo con Luis Alberto e Cataldi o Vecino.