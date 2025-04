Lazio, la dedica di Castellanos al piccolo tifoso ricoverato a Genova

Getty Images

Fra sorridere un bambino è la cosa più bella del mondo. Questo il pensiero di Taty Castellanos che ha dedicato il suo gol di ieri a Marassi contro il Genoa a un piccolo tifoso ricoverato nell'ospedale di Genova. Una linguaccia ha sostituito per una volta la Tatymask con cui di solito l'attaccante della Lazio esulta a ogni gol. Una promessa mantenuta: i due si erano incontrati prima del match e il bimbo, di nome Emanuele, aveva chiesto un gesto speciale per lui. Lo stesso gesto che aveva chiesto di fare a tutti gli altri calciatori che lo sono andati a trovare nelle settimane e nei mesi scorsi (Iemmello, Balotelli e altri).

Sui social, Castellanos ha spiegato così il legame speciale che si è creato con il piccolo: "Sono molto felice di questa vittoria fondamentale. La squadra, come sempre, ha dato tutto in campo. Oggi, in albergo, ho avuto il piacere di incontrare Emanuele, un combattente con una grande energia. Mi ha augurato buona fortuna. Per questo oggi gli ho dedicato questo gol". E stamattina sui propri profili ufficiali anche il club biancoceleste ha raccontato questa vicenda, celebrando il gesto di Taty. Perché "una promessa è una promessa".