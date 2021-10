Tra i dati che devono far assolutamente riflettere in casa Lazio vi è quello dei gol subiti. In 9 giornate di campionato i biancocelesti hanno già subito 17 reti e si tratta quasi di un record. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti, solo in una stagione la Lazio ha fatto di peggio. Era il 1983-84 e il club capitolino dopo 9 turni aveva incassato 18 reti. Delle squadre nella parte alta della classifica nessuno ha fatto come la Lazio. Fiorentina e Inter hanno incassato 12 gol. Juve e Atalanta 11, Milan e Roma 9 e infine il Napoli solamente 3. Serve velocemente un cambio di rotta per la squadra di Sarri.