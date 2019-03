Lazio, testa alla Fiorentina. A Formello va in scena la doppia seduta di allenamento. Il derby vinto contro la Roma va smaltito in fretta, c'è la delicata gara contro la Fiorentina di domenica sera in programma. Doppia seduta per preparare al meglio la gara contro la Viola, Simone Inzaghi ha lavorato molto sulla tattica e sulla forza. Con un sorriso in più: Ciro Immobile è in campo regolarmente, insieme a lui gli altri in dubbio, Correa e Luiz Felipe. Strakosha è fermo: è a riposo, alle prese con la contusione alla spalla. Fermi ancora ai box Berisha e Lukaku, Wallace spera nella convocazione contro la Fiorentina.