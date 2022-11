Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero toccando anche il tema del futuro di una delle sue stelle: "Tutti dicono Milinkovic vada di qui o vada di là, ma non è in vendita, è noto quanto valga per me e per la Lazio, e io sono fermo ai discorsi sul rinnovo. Tra l’altro voglio augurare sia a lui che a Vecino di fare un grande Mondiale, visto che rappresenteranno la Lazio".