La direzione arbitrale di Sozza e le successive polemiche di Lazio-Napoli di sabato scorso hanno creato non poca agitazione nell'ambiente biancoceleste. Maurizio Sarri, ha aperto il vaso di Pandora nel quale si accumulavano situazioni indigeste già dalla prima giornata. Adesso però club e tifosi temono ripercussioni.

"Stupore e irritazione" per le parole dell'allenatore, "che non trovano riscontro nei fatti". Questa la posizione dell'associazione arbitrale che, anzi, si è detta soddisfatta dell'operato del fischietto lombardo nel match dell'Olimpico. "A cosa serve la tecnologia, se non a evitare sviste?" - si legge nella- "Anche in questa gara la Lazio ha subìto una gestione dei cartellini incomprensibile e a senso unico, con quattro ammonizioni, di cui tre concentrate in pochi minuti e nel momento in cui la squadra stava provando a riequilibrare il risultato. La Società continua e continuerà a chiedere, per tutti, attenzione e uniformità nelle decisioni"., quando una serie di episodi controversi a sfavore dei biancocelesti compromisero la qualificazione in Champions League. Al di là delle posizioni ufficiali espresse, se il buongiorno si vede dal mattino le premesse di quest'anno non sono le migliori per entrambe le parti.