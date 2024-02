Lazio, la Juventus piomba su un attaccante: la situazione

La Juventus piomba su Mattia Zaccagni. La notizia la dà questa mattina Tuttosport. L'attaccante della Lazio è stato individuato dal ds bianconero Giuntoli come sostituto ideale di Chiesa. Il contratto del calciatore con la società biancoceleste è in scadenza nel 2025 e le trattative per il rinnovo si sono arenate di fatto dall'estate scorsa. Le promesse non ancora mantenute da Lotito riguardo l'adeguamento di stipendio e una telefonata per discuterne mai arrivata hanno raffreddato i rapporti con il procuratore. Così la Vecchia Signora ha snasato il possibile affare.



L'estate scorsa, quando c'era già stato qualche interessamento per l'esterno offensivo ex Hellas Verona, il presidente biancoceleste aveva sparato alto sul prezzo del cartellino, chiedendo non meno di 40 milioni per sedersi a trattare. Difficile che cambi idea nei prossimi mesi, considerando i recenti precedenti (su tutti Milinkovic, ma non l'unico), nonostante la diversa situazione contrattuale a un anno di distanza. Ma intanto con la Juve salgono a due le pretendenti di Zaccagni: l'altra è la Fiorentina, che nelle scorse settimane, durante il mercato invernale, aveva preso informazioni sul classe '95. E se il muro contro muro per il rinnovo continuerà è probabile che da qui all'estate il numero delle squadre interessate aumenterà ancora parecchio.