Buona la prima per ladi mister. I biancocelesti hanno battuto 3-1 l’alpartendo col piede giusto in questa. Quella di ieri sera è stata la prima gara da capitano ufficiale per Ciro. Il bomber di Torre Annunziata la scorsa stagione era preceduto dai senatoriUn passaggio di fascia scritto e confermato a fine luglio da tutto lo spogliatoio. Leader, bomber, ma soprattutto certezza alla prima giornata di campionato. Immobile è infatti una sentenzaperfetta in apertura di Serie A. Solo in un’occasione non ha segnato nel primo match stagionale da quando è un calciatore della Lazio.Subito in gol appena arrivato nell’estate del 2016. Era il 21 agosto, una domenica sera. La Lazio si impose pere ad aprire le marcature fu proprio Immobile. Muovendosi sul filo del fuorigioco e innescato da Milinkovic, il bomber biancoceleste presentandosi a tu per tu con Sportiello lo fulminò con un piattone destro.Erroneamente si parla di uno score perfetto per la Scarpa d’Oro in carica alla prima giornata di Serie A.. Allo stadio Olimpico, sempre di domenica sera, si presenta la neopromossache blocca i biancocelesti sullo. L'attaccante si rifece al ritorno rifilando addirittura unai ferraresi.L’anno seguente, esattamente sabato 18 agosto 2018, il bomber di Torre Annunziata torna subito a colpire e lo fa in grande stile. All’Olimpico arriva il. La prima frazione si chiude con i biancocelesti in vantaggio grazie a una perla di Immobile. Lanciato da Acerbi in profondità, con un colpo di tacco beffa inper poi trafiggere Karnezis con un gran sinistro. La sfida verrà vinta dal Napoli, ma la rete nel numero 17 è ancora ricordata tra le migliori delle ultime stagioni.L’annata che fino a febbraio 2020 sembrava dei miracoli per la Lazio, si è aperta con una doppietta di Immobile. Nel, l’attualescartò nel primo tempo un cioccolatino di Luis Alberto battendo Audero con un pallonetto di sinistro e nella seconda frazione un lancio magistrale di Milinkovic per calare il tris con un destro strozzato.L’anno scorso il campionato della Lazio avrebbe dovuto cominciare all’Olimpico contro l’Atalanta, ma a causa di un rinvio richiesto dai bergamaschi iniziò alla Sardegna Arena contro il. 26 settembre 2021, biancocelesti vittoriosie secondo timbro proprio di Immobile. Piattone destro dopo una gran cavalcata di Marusic a sinistra e Cragno battuto.Si arriva quindi alla sfida di ieri sera al Castellani che ha aperto la nuova stagione di Serie A. Unper la Lazio contro l’Empoli griffato da Milinkovic, Lazzari e proprio Immobile. Per la prima volta da quando è a Roma, all’esordio in campionato il bomber biancoceleste ha segnato su. Gli altri cinque centri erano arrivati tutti su azione. Non sarà ancora al top della forma, ma Immobile rimane una certezza per la Lazio, e non solo alla prima giornata.