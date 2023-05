Sarri ha presentato la lista della spesa a Lotito. Con la Champions in tasca e la possibilità di arrivare anche al secondo posto in campionato ora si può progettare il futuro, colmando le lacune della rosa biancoceleste. La spesa totale, scrive oggi Il Messaggero, si aggira attorno agli 80 milioni di euro. Una cifra che arriverà anche dalle cessioni di alcuni calciatori non adatti al progetto tecnico dell'allenatore toscano, che però dovranno essere rimpiazzati.



Un vice Provedel al posto di Maximiano (Audero il candidato numero 1), il riscatto di Pellegrini e un altro difensore giovane serviranno per completare il reparto arretrato. Poi si rivoluzionerà il centrocampo, con una mezz'ala al posto del partente Basic o due se partirà anche Milinkovic. In ballo ci sono Loftus-Cheek, Frattesi e Zielinski, ma occhio a possibili outsider. Marcos Antonio saluterà. Sarri vuole un regista esperto e per questo è tornato di moda il nome di Torreira. In attacco poi, oltre a un centravanti di riserva, si proverà a bussare alla porta del Sassuolo per Berardi.