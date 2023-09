La Lazio è rinata a Napoli. La vittoria al Maradona, che ha rilanciato i biancocelesti in campionato, dopo un inizio shock della stagione, è arrivata grazie due fattori: un cambio di atteggiamento in campo e un paio di accorgimenti tattici di Sarri. Questo ciò che sostiene oggi il Corriere dello Sport, che torna sull'1-2 di sabato scorso contro gli uomini di Garcia, analizzando la chiave tattiva del successo.



Il tecnico toscano ha optato per uno schieramento più prudente sulle fasce. L'inserimento di Hysaj al posto di Lazzari e lo spostamento di Marusic a destra, a cui sono stati affidati principalmente compiti difensivi per contenere Kvaratskhelia, hanno consentito agli esterni offensivi di avere le spalle coperte. Zaccagni e Felipe Anderson hanno così potuto pensare solo a come schiacciare il più possibile la line a a 4 del Napoli. Una mossa che ha scombussolato il piano gara di Garcia, che ha potuto far tenere alto il pressing dei suoi uomini solo nella prima mezz'ora. Una volta trovate le misure i biancocelesti hanno preso possesso del gioco e non sono più andati in difficoltà come all'inizio.