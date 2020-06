Secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sta pensando a un'altra mossa per sorprendere gli avversari della sua Lazio. Già dai primissimi allenamenti infatti lavora per mettere Luis Alberto in condizione di agire più da trequartista che da mezz'ala in determinate partite, così da avvicinarlo alla porta e farlo sganciare liberamente.