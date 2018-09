La Curva Nord dice basta. La parte più calda del tifo biancoceleste, in vista del derby contro la Roma, dà un annuncio importante, che di certo non farà piacere a quanti ammirano la partita più calda della capitale. Diabolik, uno dei leader degli Irriducibili, ha raccontato ai microfoni di Radio Incontro Olympia la delusione e la rabbia provata di fronte alla scarsa partecipazione del resto dello stadio e del popolo laziale: "L’affluenza allo stadio è calata, sia da una parte che dall’altra. Anche per questo non faremo nessuna coreografia in questo derby e forse nei prossimi. Non ci vogliamo sentire usati, come se si potesse spingere un bottone a comando. Sei bravo e spingo verde, non sei bravo e spingo rosso". Il problema, importante, è anche economico: "Non possiamo fare le scenografie, non possiamo fare beneficenza (vedi Amatrice), abbiamo cercato di raccogliere fondi durante le partite, ma non basta. Allora perché ci dobbiamo ammazzare, mettere i soldi nostri, per realizzare delle opere d’arte molto costose e autofinanziate. Sabato non faremo la coreografia, poi più avanti vedremo”.