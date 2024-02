Lazio, la Nord contro Sarri: "Se non hai soluzioni, ti alzi e te ne vai"

Mauriziosul banco degli imputati in casa. La frangia più calda del tifo laziale imputa al tecnico biancoceleste le principali colpe del rendimento deludente della squadra. Durante una trasmissione radiofonica oggi alcuni esponenti dellahanno spiegato i motivi del malcontento e della contestazione, manifestata nella notte con due striscioni esposti fuori dal centro tecnico di Formello "La prestazione che abbiamo dovuto subirci ieri sera è stata indegna. Un’agonia lenta di cui sono tutti colpevoli, maOltre a non avere il coraggio di buttare fuori qualche giocatore, non ha pensato neanche a un cambio modulo che possa cambiare le sorti di questa squadra. Già a Salerno, alla stazione, avevamo fatte delle domande sul perché avessimo perso con l’ultima in classifica. Ha risposto che non è matematica e che la soluzione non ce l’ha.Non intendiamo proteggere l'ambiente. Se dobbiamo fischiare, fischiamo e se dobbiamo applaudire, applaudiamo. Ma nessuno si deve più affacciare più sotto la curva: andassero tutti dritti negli spogliatoi. Se proprio qualcuno si deve prendere le responsabilità, venisse Sarri sotto la curva, visto che non ci è mai venuto”.