Lazio, fenomeno Isaksen: ha sfiorato il Milan due volte, a gennaio poteva partire

Una notte epica per la Lazio, di quelle che rimangono nella storia del club. Marco Baroni e i suoi ragazzi hanno un piede e mezzo nei quarti di Europa League dopo aver vinto sul campo del Viktoria Plzen con una magia di Gustav Isaksen al 97’. Nemmeno la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Nicolò Rovella e Samuel Gigot hanno fermato una squadra che non si accontenta mai. E che ora sogna di tornare a vincere un trofeo in Europa dopo la Supercoppa del 1999.





DA CEDUTO A DECISIVO - L'uomo del momento in casa Lazio è il danese Isaksen. Quello realizzato al Viktoria Plzen è stato un gol fantastico dal punto di vista tecnico così come erano stati bellissimi i due segnati al Napoli tra Coppa Italia e Serie A. "Isaksen? Non sono stupito. Aveva soltanto bisogno di sentire la fiducia, io l'ho un po' liberato nelle giocate. Gli dico che mi piace sempre quando fa qualcosa dove rischia per fare delle giocate determinanti, mi fa piacere che inizi a fare la differenza". Marco Baroni parla così di un giocatore che faceva fatica, nella prima parte di stagione, a esprimere tutto il proprio talento. Difficoltà evidenti che avevano portato la Lazio a valutare diverse situazioni nell'ultimo mercato di gennaio: dalla proposta di scambio al Napoli per Ngonge all'offerta da 15 milioni presentata dai greci dell'Olympiacos. L'affare sembrava diretto verso la conclusione prima della risposta del ragazzo che ha gentilmente declinato la proposta perché convinto di poter scrivere una seconda parte di stagione esaltante con i biancocelesti. E ora i fatti gli stanno dando ragione.