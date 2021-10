Dopo la decisione dello scorso 7 settembre del Collegio di Garanzia del Coni che ha rimandato il caso alla Corte d'Appello Federale, per il presidente della Lazio Claudio Lotito e per i medici Pulcini e Rodia si aprirà un nuovo capitolo processuale.



Il prossimo 19 ottobre i protagonisti del "caso tamponi" della Lazio, verranno riprocessati dalla Corte Federale D’Appello con le accuse più gravi che riguardano le mancate comunicazioni dei positivi (o presunti tali) all’Asl.



La prima sentenza d'appello del 30 aprile scorso erano stata pesante per i tre protagonisti condannati a 12 mesi dalla Corte Federale, ma poi la sentenza in terzo grado ha imposto alla Corte di rivedere le pene. Per il 19 ottobre dovrà essere nominato un nuovo collegio e si ipotizzano pene meno severe.