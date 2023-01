La nuova moda del mercato della Lazio è quella di portare gli ex romanisti a Formello. Ne parla oggi Repubblica, nella cronaca di Roma. Fino a pochi anni fa sembrava un tabù, oggi sembra diventato un metodo studiato appositamente: individuare profili delusi dal loro recente o lontano passato in giallorosso e dar loro un'occasione di riscatto in biancoceleste.



Pedro è stato l'apripista. Romagnoli e Cancellieri si sono aggiunti l'estate scorsa. L'ex Hellas finora non ha avuto la stessa fortuna degli altri due, ma c'è fiducia che il suo momento possa arrivare presto. Il prossimo in questa particolare lista può essere Luca Pellegrini, per il quale si cercherà con la Juve la formula giusta di trasferimento appena Fares andrà via. Poi ci sarebbe anche Sanabria, tra i candidati per il ruolo di vice-Immobile. Ma per l'attaccante del Torino al momento si tratta solo di voci, senza nulla di concreto come invece per il terzino bianconero in forza all'Eintracht. Se andassero in porto entrambe le operazioni i cambi di sponda del Tevere salirebbero a 5 in due anni: sarebbe la conferma che un fatto un tempo epocale, ormai è divenuto una prassi.