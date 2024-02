Lazio, la parabola di Mario Gila: ora anche le big europee lo hanno notato

Domani Mario Gila diventerà il difensore più impiegato da Sarri in stagione. Il dato, riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, testimonia l'ascesa del centrale spagnolo, passato in pochi mesi da ultima riserva a titolare inamovibile. Ha strappato il posto alla coppia Romagnoli-Casale, protagonista di un'annata super al livello di rendimento nella passata stagione, ma anche Patric - che con Sarri ha trovato la sua dimensione ideale - quest'anno si è visto superare dal connazionale.



Il salto da quarta scelta a titolare è stato repentino, senza passaggi intermedi. Con la Lazio in emergenza a fine novembre è stato lanciato in campo da Sarri per la trasferta a Salerno, dopo che nei precedenti tre mesi non aveva giocato neanche un minuto tra campionato e Champions. Da quel 25 novembre ha saltato solo il derby di Coppa Italia di gennaio, collezionando in totale 14 presenze in tutte le competizioni. E le sue prestazioni ora hanno attirato anche le attenzioni di alcuni top club. Arrivato due anni fa dalla squadra B del Real Madrid per 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, proprio i Blancos stanno pensando di riportarlo a casa l'estate prossima. Per ora è solo un'idea per la squadra di Ancelotti, ma Mario Gila può davvero diventare un nome caldo nella prossima sessione di mercato.