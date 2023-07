Al venti luglio di facce nuovenon ne ha ancora vista nessuna. Si aspettava altro il tecnico dalla, o meglio, da. Perché, pur consapevole che quella biancoceleste non sia una società capace di fare le cose in tempi ragionevoli sul mercato, le premesse per questa estate erano ben altre. E non avrà troppe remore nel dirglielo chiaramente, appena il presidente salirà ad Auronzo.I nomi che servono per completare la rosa sono arcinoti. Non serve un nuovo vertice per ribadire le necessità sui ruoli da coprire. Sarri questa volta vorrà sapere quanto ancora dovrà attendere per vedere soddisfatte le proprie richieste. “Quousque tandem abutere, Claudi, patientia mea?” parafrasando una nota locuzione latina, di quelle che tanto piacciono al patron laziale. Perché la pazienza ha un limite e anche se difficilmente i due arriveranno a uno strappo, a un mese dall’inizio della nuova stagioneSe, come scritto nel comunicato di tre giorni fa, “Il mister è l’interprete e l’artefice primo di questo progetto”, ha anche bisogno dei mezzi per realizzarlo. Lotito nei giorni scorsi, tra un racconto e l’altro di quanto di grandioso e importante sia stato fatto sotto la sua presidenza, ha anche promesso che accontenterà l’allenatore portandogli 4 acquisti. Non è chiaro se Castellanos sia compreso tra questi e, soprattutto, se lo sarà il sostituto di Milinkovic.La partenza del Sergente ha lasciato un vuoto in rosa, ma ha anche portato un discretoInvece è ancora tutto fermo. E se poi dovesse salutare anche Immobile ( che sta valutando anche lui l'idea di andare in Arabia ), il colpo da riassorbire sarebbe ancora più pesante. Vuole elementi pronti il Comandante: non ha tempo di lavorare su giocatori che non conoscono il campionato italiano e che impiegherebbero diversi mesi per assorbire i suoi dettami tattici.Non sarebbe la prima volta per la Lazio, in realtà. Ma è proprio per cambiare defintivamente rotta rispetto al passato (almeno a parole) che si è scelto di puntare su Sarri. Certo, anche per poter dire di aver sbagliato, qualcosa occorrerebbe intanto iniziare a farla.