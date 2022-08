Luis Alberto potrebbe restare alla Lazio: la permanenza del Mago in biancoceleste, come racconta il Corriere dello Sport, diventa sempre più possibile. Come spiegato dal quotidiano romano, il Siviglia si è infatti ritirato dalla corsa. Almeno per il momento. Se lo spagnolo dovesse salutare la Capitale, il preferito di Sarri resta Ivan Ilic.