Ha scelto un giorno speciale Alessio Romagnoli per regalarsi la prima rete con la maglia della Lazio. Ieri all'Olimpico il club e i tifosi hanno ricordato il centenario della nascita di Tommaso Maestrelli (che ricorrerà questo venerdì, ndr), ufficializzando l'intitolazione della Curva Sud all'eroe del primo scudetto biancoceleste. Prima della partita la cerimonia con la targa alla memoria del Maestro consegnata alla famiglia. Poi, in campo, sono continuate le emozioni per il popolo laziale. Perché uno di loro ce l'ha fatta.



Il gol e la corsa sotto la Nord del difensore di Anzio - tifoso della prima squadra della Capitale, prima ancora che giocatore - è il coronamento del sogno che tutti gli appassionati di calcio hanno. Giocare e segnare con la maglia della propria squadra del cuore. Prima di lui, nei tempi più recenti, c'erano riusciti Cataldi, De Silvestri, Firmani e - riavvolgendo un po' di più il nastro - anche Nesta, di cui il centrale, nell'imaginario collettivo, ha raccolto in qualche modo l'eredità, oltre che il numero di maglia. Nessuno però lo aveva fatto in un'occasione così speciale come ieri. Una rete che è stata un omaggio in più alla memoria di chi per la prima volta rese immortale il nome Lazio.