Anche la Lazio Primavera fallisce il passaggio diretto in Serie A. Momenti no per i colori biancocelesti: dopo la retrocessione dello scorso anno, la squadra di Bonacina non riesce a guadaguarsi il primo posto per salire direttamente nella massima serie. Dovrà affrontare i playoff.



PRIMAVERA LAZIO - A salire direttamente in Serie A saranno Bologna e Pescara, la Lazio arriva solo seconda nel Girone B del campionato Primavera 2. La squadra di Bonacina sarà una delle 8 squadre nei playoff: un solo posto disponibile per salire in Primavera 1. Il 4 maggio la Lazio affronterà il Verona.