Prime file della Curva Nord vuote, zero cori, la corsa Champions la Lazio l'ha persa nel silenzio del suo settore più caldo. La protesta viene spiegata a Lalaziosiamonoi dal leader del settore, Diabolik: “Spesso noi in Curva Nord abbiamo dei problemi. Oggi c’era la volontà di esporre uno striscione sul caro biglietti per la finale di Coppa Italia. E non era assolutamente contro chi ha già preso il biglietto, ma contro le società usuraie e dunque a difesa dei tifosi. Purtroppo stiamo costatando che allo stadio Olimpico farebbero entrare solo striscioni del tipo: “Forza Lotito” e “Forza Lazio”. Siamo contro le società, la Lega, le istituzioni che permettono questo. La cosa vergognosa è che vengano richiesti prezzi altissimi. Vero, sono in linea con quelli in altri stadi d’Europa, ma qui siamo ospiti di un impianto che lascia a desiderare. Nel giorno della finale bisogna sperare che non piova, perché altrimenti spendi tantissimi soldi per una partita sotto al diluvio. Oggi, per esempio, tanti tifosi non hanno avuto modo di ripararsi. In Germania e in altre nazioni, spendi tanto per stadi efficienti. Qui non è così”.