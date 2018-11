Un futuro incerto, con vista sull'esordio in Europa League. Alessandro Rossi, ex Primavera Lazio, attende con ansia la formazione diramata da Simone Inzaghi: potrebbe partire titolare a Cipro, in Europa League, contro l'Apollon Limassol. O almeno di entrare a partita in corso. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi si è complimentato pubblicamente con lui per l'impegno dimostrato in allenamento, è consapevole delle qualità del 22enne.



MERCATO LAZIO - Rossi aspetta, vuole una maglia, si allena duramente. E continua a migliorare: il suo fiuto del gol si esalta, per ora, in amichevole, come dimostra la valanga di reti rifilate alla Cavese di recente. A gennaio futuro incerto: Pescara e Lecce si sono offerte e nelle ultime ore anche Livorno e Carpi lo hanno cercato. E lui aspetta notizie da Inzaghi a Cipro...