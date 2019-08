La punta per la Lazio non arriverà dalla Scozia, almeno a sentire l'autorevole voce della BBC. Non sarà Sam Cosgrove, il classe '96 dell'Aberdeen, la punta che Tare metterà a disposizione di Inzaghi. Durante la scorsa stagione ha fatto benissimo: 21 gol in 44 presenze



MERCATO LAZIO - Anche in questa stagione ha fatto benissimo: già 9 reti, corrisponde all'identikit, con i suoi 192 cm di altezza e la grande abilità di testa. Ma la BBC frena tutto: “L'Aberdeen, a contrario di quanto si legge in Italia, ha riferito di non aver mai avuto alcun contatto con la Lazio per Cosgrove”.