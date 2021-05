In seguito al ribaltone di ieri con Inzaghi che ha rifiutato il rinnovo con la Lazio per scegliere l'Inter continua la rabbia dei tifosi biancocelesti. Quest'ultimi si sentono gravemente traditi da quello che per 22 anni hanno considerato come una bandiera e stamani, dopo i tanti insulti sui social di ieri, è comparso il seguente messaggio sui muri del centro sportivo di Formello: "Inzaghi traditore servo del calcio moderno". Accanto anche una frase dedicata a Carolina Morace, neo campionessa in Serie B con la sua Lazio Women: "Carolina salva la maglia!". Una provocazione per il futuro della panchina biancoceleste?