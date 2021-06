Lucas Torreira, centrocampista di proprietà dell'Arsenal, continua ad essere nel mirino della Lazio. Il classe '96 uruguaiano avrebbe dato il via libera per il trasferimento al club capitolino, ma la società del nord di Londra non farà sconti. Non è certamente un segreto che i Gunners valutino il calciatore circa 20 milioni di euro. La Lazio opterebbe per un prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese, come riporta Il Corriere dello Sport, al massimo accetterà due rate da circa 10 milioni di euro per cedere l'ex Samp.