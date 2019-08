La Lazio è alla ricerca di un attaccante. Tra i profili che piacciono, c'è anche quello di Fernando Llorente, ex Juventus e attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Tottenham. L'ostacolo per l'arrivo di Llorente in biancoceleste, secondo il Corriere dello Sport, è la richiesta d'ingaggio: lo spagolo vuole un contratto di tre anni a 4 milioni a stagione, più una commissione di altri 4 milioni per il fratello/agente Jesus. Cifre fuori budget per la Lazio, che vorrebbe scendere a circa 2/2,5 milioni.