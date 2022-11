Il Corriere dello Sport questa mattina rivela un dettaglio sul colloquio tra Lotito e Sarri andato in scena lo scorso week-end. Il presidente avrebbe chiesto al mister toscano di arrivare tra le prime quattro in campionato, a tutti i costi. L'ingresso in Champions è infatti fondamentale per la Lazio per proseguire il percorso di crescita tecnica iniziato già dall'anno scorso.



L'allenatore dal canto suo, riferisce sempre il quotidiano, spera di ricevere dalla società gli strumenti adatti per raggiungere l'obiettivo. Parisi resta il sogno sulla fascia sinistra. Per il vice Immobile invece la strada sembra ormai quella di puntare sulla duttilità di Felipe Anderson e soprattutto sulla crescita di Cancellieri nella seconda parte di stagione.