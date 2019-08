Ripresa degli allenamenti per la Lazio, di seguito il report del club biancoceleste:



Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 18:00.



Lavoro atletico in apertura per i biancocelesti che, nello specifico, hanno svolto degli esercizi incentrati sulla propriocettività e sulla forza. Successivamente il gruppo è passato ad un’esercitazione tecnica incentrata sulla trasmissione del pallone e sul possesso palla.



Archiviato un ulteriore blocco atletico, i calciatori impiegati dal primo minuto in Sampdoria-Lazio sono tornati negli spogliatoi, mentre il resto della squadra ha svolto una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta d’allenamento.