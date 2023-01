Lotito ha rotto gli indugi per Bonazzoli. La candidatura del centravanti della Salernitana come vice-Immobile sembra scartata già prima di Natale. Negli ultimi giorni invece il ripensamento, per provare ad accontentare le necessità di Sarri. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio si è messo all'opera in prima persona col suo omologo Iervolino per intavolare un possibile scambio di prestiti con il cartellino di Fares. Niente da fare. I Granata vogliono monetizzare e nel frattempo trattano anche con Spezia e Cremonese la cessione dell'attaccante. Al momento la Lazio è però bloccata dall'indice di liquidità e non ha margini di spesa. Gli spiragli per vedere Bonazzoli a Formello quindi si vanno riducendo.