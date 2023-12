La Salernitana ha messo in vendita Boulaye Dia e la Lazio ci pensa. "Dia è un ottimo giocatore - ha detto Fabiani ieri, nella lunga intervista rilasciata a Lazio Style - ma bisogna capire quale può essere l'impatto di un suo inserimento sugli equilibri di un gruppo collaudato come quello della Lazio". L'attaccante dei cavallucci marini dopo il buon rendimento della scorsa stagione, quest'anno è finito ai margini della rosa. Ha le valigie pronte e un costo intorno ai 20 milioni di euro. Il suo profilo era finito in orbita Lazio già nelle scorse sessioni di mercato e potrebbe ora tornare in auge, soprattutto se la società deciderà di operare una profonda rivoluzione della rosa per il prossimo anno.