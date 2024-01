Lazio: la scelta su Kamada

La Lazio potrebbe cedere Daichi Kamada entro la fine del mercato. Il centrocampista giapponese è sempre più ai margini della squadra biancoceleste: il Galatasaray lo vorrebbe subito, la Lazio valuta se cederlo già adesso. Sarri fin qui l'ha schierato 22 volte tra campionato e coppe, 11 volte da titolare. L'ex Eintracht Francoforte ha segnato un solo gol, a inizio settembre nel successo di Napoli.



L'ALTERNATIVA - In caso di partenza di Kamada la Lazio è pronta a virare su Natan Girma, 22enne centrocampista della Reggiana, che in questa stagione ha segnato 5 gol in 17 partite di campionato con Nesta in panchina.