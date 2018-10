La Lazio vola a 6 punti nel girone di Europa League, di fatto condannando, o quasi, il Marsiglia di Garcia. La vittoria del Velodrome è stata faticosa, molti giocatori di Inzaghi sono usciti acciaccati dallo stadio francese.



INFERMERIA LAZIO - Contro il Marsiglia Leiva ha lasciato il campo dolorante, potrebbe essere solo un indolenzimento all'adduttore destro, nulla di grave. Anche Caicedo ha lasciato il campo per infortunio: probabilmente si tratta solo di un crampo al flessore. Dovrebbero essere a disposizione contro l'Inter, come lo stesso Lulic, che ha stretto i denti ed è rimasto in campo.