Lazio, la società ha deciso: da oggi squadra in ritiro

Tommaso Fefè

Da oggi scatta il ritiro punitivo in casa Lazio. La decisione arriva dopo la sconfitta di ieri sera in casa 1-2 contro l'Udinese (la dodicesima in campionato): il club, dopo aver ribadito la fiducia totale a Sarri con un comunicato la settimana scorsa, intende dare così un segnale forte ai giocatori in vista delle ultime giornate di campionato, mettendoli difronte alle proprie responsabilità per il rendimento deficitario in Serie A.



L'obiettivo per il finale di campionato e con una semifinale di Coppa Italia ancora da giocare, resta quello di un piazzamento in Europa, anche se la corsa si è ormai complicata. Il nono posto in classifica però non rispecchia, nelle idee della società, il reale valore della rosa: da qui la decisione di isolarsi totalmente per qualche giorno, per ritrovare concentrazione e spirito combattivo necessari ad affrontare le ultime giornate. La comunicazione alla squadra è arrivata ieri sera, prima di lasciare l'Olimpico. La Lazio si ritroverà quindi oggi nel centro tecnico di Formello e vi rimarrà almeno fino alla sfida di sabato prossimo contro il Frosinone. E non è escluso comunque che la dirigenza non decida di prolungare il ritiro anche oltre la partita.