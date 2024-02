Lazio, la società spiega il caos biglietti per la trasferta in Baviera

I 3200 biglietti del settore ospiti dell'Allianz Arena di Monaco sono andati esauriti in meno di tre ore dalla messa in vendita. I tifosi della Lazio sono i fibrillazione per il match di ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, ma solo pochi fortunati potranno seguire la squadra in trasferta e questo ha sollevato grandi polemiche negli ultimi giorni. Troppo pochi rispetto alla richiesta i tagliandi disponibili, è il pensiero che molti hanno espresso sui social, sollevando anche il dubbio che il fenomeno del secondary ticketing da parte di agenzie possa aver contribuito in maniera importate alla polverizzazione dei posti. Non sono mancate le critiche anche verso la società e per questo il responsabile della biglietteria della società biancoceleste, Marco Canigiani, intervenuto su Radio Olympia, ha voluto fare chiarezza.



"Siamo soggetti alla disponibilità fornita dalla squadra ospite, con la capienza che è stata però leggermente ridotta per motivi di sicurezza. Anche noi siamo stati obbligati a dare il 5% di biglietti agli ospiti. La vendita viene effettuata tutta online perché i biglietti vengono inviati direttamente online dal Bayern Monaco, è una procedura nuova che va messa a punto anche in base alla società che ci ospita. E’ stata la prima esperienza, cercheremo di migliorare. Abbiamo avuto circa 15.000 accessi al portare per le prenotazioni, in pratica per ogni tifoso contento ce ne sono altri 4 scontenti. È veramente difficile per noi gestire la rivendita da parte di terzi, se c’è la possibilità di comprare più biglietti poi è difficile capire come vengono gestiti da chi li ha acquistati. È un problema che riguarda tutto il mondo relativo alla vendita secondaria di biglietti: in Italia il biglietto nominativo crea una barriera, quando la richiesta è molto superiore alla disponibilità questo problema si verifica sempre. Purtroppo non c’è nessuna possibilità che vengano concessi altri biglietti ai tifosi della Lazio, lo stadio è esaurito e lo stesso Bayern ha una lunga lista d’attesa per i propri tifosi".