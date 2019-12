1000 tifosi hanno aspettato la Lazio fino all'alba, per vedere la Supercoppa e festeggiare i giocatori biancocelesti. Inzaghi ha voluto concedere un'intera settimana di riposo ai suoi ragazzi, un premio dopo la vittoria ottenuta in Arabia Saudita.



PREMIO PER LA LAZIO - Non solo, la società vuole il bagno di folla. Il 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti, come riporta il Corriere dello Sport la Lazio sta organizzando un allenamento a porte aperte, con tanto di Coppa Italia e Supercoppa. Un modo per festeggiare ancora insieme ai tifosi.