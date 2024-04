Lazio, la società vuole la Coppa Italia: ricco premio per Tudor in caso di vittoria

un' ora fa

La Coppa Italia per salvare la stagione. Vale per la Juventus, che per bocca di Massimiliano Allegri ha più volte ribadito nelle scorse settimane la necessità del club bianconero di tornare a vincere al più presto un trofero, ma vale anche per la Lazio, con Lotito che ci tiene particolarmente a mettere un altro titolo in bacheca. Sfumata malamente la Supercoppa italiana a gennaio, la coppa nazionale è l'ultima spiaggia per non rendere del tutto fallimentare questa annata.



Al di là dell'arricchimento del palmares della squadra, a contare più di ogni altra cosa per i biancocelesti è qualificarsi per le prossime coppe europee. E considerando il ritardo accumulato dalla Lazio in campionato, la Champions League è ormia molto complicata da raggiungere. Per questo la Coppa Italia può essere una scorciatoia per l'Europa League. A sottolineare quanto la società capitolina ci tenga alla vittoria finale è spuntato oggi anche un retroscena di un ricco premio previsto sul contratto del nuovo allenatore Igor Tudor. Come riporta oggi Il Messaggero, se il tecnico croato riuscirà a guidare la squadra al successo incasserà ben 50mila euro. Portare a Formello una coppa dopo neanche due mesi dal suo subentro a Sarri sarebbe un traguardo da sogno.