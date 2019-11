Una sosta benedetta. Come riporta il Messaggero, Inzaghi ha recuperato il suo amuleto in difesa: Radu è tornato ad allenarsi con i compagni, con lui là dietro 2,10 punti a partita. In questo modo, Acerbi tornerà al centro del reparto, e Luiz Felipe potrà di nuovo scalare a destra.



SOSTA BENEDETTA PER LA LAZIO - Non solo Radu: come riporta il Messaggero, sono tanti gli uomini-chiave della Lazio che avevano bisogno di tirare un po' il fiato. Ora Inzaghi conta su un altro grande amuleto: proprio la sosta. Dopo la pausa per le Nazionali, ha vinto 10 volte, con 5 pareggi e sole 3 sconfitte. Due amuleti per riprendere il cammino contro il Sassuolo, e conservare il terzo posto conquistato con 4 vittorie consecutive.