La classifica della Lazio trasmette ansia e nervosismo, ma il gruppo è sano e segue ancora in pieno le indicazioni del suo allenatore. Martedì c'è il Feyenoord in Champions League, domenica il derby con la Roma: una settimana ad alta tensione, un lungo bivio per l'allenatore Maurizio Sarri. Da parte sua, il presidente biancoceleste Lotito preferisce non prendere decisioni in itinere e fare i bilanci alla fine della stagione. Ieri il numero uno del club non era a Formello, oggi invece potrebbe fare capolino. Lo riporta il Corriere dello Sport.