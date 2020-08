Così come per altri club di Serie A,. Un ritiro che sarà parzialmente aperto ai tifosi, in osservanza alle rigide norme anti-Covid per evitare ogni tipo di assembramento. A proposito di norme di sicurezza contro il virus,Per i biancocelestidall'ultima volta e della voglia di riscatto in campionato dopo l'amara conclusione di quella scorsa.- La parolanon sarà pronunciata nemmeno stavolta, almeno inizialmente, ma le tante incognite legate al futuro di Juventus ed Inter eper rendere la rosa ancora più competitiva. Indicativo in tal senso saràdel tecnico piacentino.Poi sarà il tempo di pensare a come rendere la Lazio una squadra in grado di giocarsela per davvero, fino alla fine, per lo scudetto e lo stimolo principale sarà la voglia diUn colpo che sarebbe stato sensazionale, oltre che dal punto di vista tecnico, anche per aumentare la visibilità internazionale del club. E che impone, a questo punto,, ma Inzaghi chiede anche un difensore centrale (Kumbulla sembra essersi raffredato), un esterno sinistro, con Fares in pole position, e uno-due attaccanti, a seconda del destino di Caicedo., arrivato a parametro zero dall'Eibar,come "doppione" di Strakosha (l'affare dovrebbe chiudersi mercoledì), ma