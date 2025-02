Getty Images

Lazio, la statistica parla chiaro: senza Taty non si vince

26 minuti fa



Due punti in quarttro partite senza Castellanos. Questo il dato della Lazio in Serie A finora. Il pari di ieri a Venezia fa coppia con quello casalingo contro il Como. Nelle altre occasioni in cui Taty non è stato disponibile per Baroni sono arrivati il ko a Firenze e quello per 0-6 all'Olimpico contro l'Inter. Una statistica che preoccupa parecchio dalle parti di Formello visto che l'attaccante argentino dovrà stare fuori almeno fino a inizio marzo.



Di sicuro salterà il quarto di finale contro l'Inter a San Siro martedì sera e la partita di campionato col Milan sempre, al Meazza, domenica prossima. Rivederlo in panchina a Plzen per l'andata degli ottavi di finale di Europa League sarebbe una specie di miracolo. Possibile invece che lo staff biancoceleste provi a riconsegnarlo al tecnico per la gara di ritorno, il 13 marzo. Ma dipenderà tutto da come procederà il protocollo di recupero e la fisioterapia. Baroni dovrà arrangiarsi e trovare soluzioni alternative. Al Penzo è apparso ormai evidente che Noslin non possa garantire per caratteristiche lo stesso apporto in manovra e lo stesso peso offensivo (12 gol e 5 assist per Taty in stagione); lo stesso tecnico lo ha riconosciuto in conferenza stampa: "Senza Castellanos, qualcosa dobbiamo modificare per andare incontro alle caratteristiche di giocatori che sono diversi, questo è sicuro".