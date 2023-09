La talent room di Formello continua a monitorare possibili giovani obiettivi per la Lazio. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, la squadra di osservatori e analisti istituita quest'anno da Lotito e Fabiani, in accordo con Sarri, è sempre all'opera e al momento sono sotto la lente di ingrandimento due baby talenti per il centrocampo e l'attacco.



Il primo è Rocco Vata, mezzala 18 enne del Celtic, in scadenza nel 2024. L'altro nome è quello di Oscar Bobb, 20 anni, ala norvegese di proprietà del Manchester United. Entrambi sono stati sondati anche nell'ultimo giorno di mercato dal club capitolino. Molto probabilmente se ne sentirà parlare ancora nelle prossime sessioni invernale e estiva.