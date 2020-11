Altro che prese in giro. Alla fine l'operazione di marketing effettuata dalla Lazio con Tayaranjet è piaciuta a tanti club di Serie A. Lotito non ha pagato alcun aereo. Semplicemente ha stipulato un contratto di un anno (rinnovabile) con la compagnia bulgara attraverso il quale risparmierà, non dovendo ricorrere ogni volta a un charter diverso. Operazione più economica, ma soprattutto di marketing viste le modifiche effettuate sul Boeing 737/300 che lo rendono a tutti gli effetti l'aereo della Lazio. L'idea di Lotito a quanto pare è piaciuta a diversi club di Serie A. Come riporta Il Messaggero addirittura la Roma avrebbe accelerato per avere anche lei il proprio velivolo per pareggiare il vantaggio della Lazio.