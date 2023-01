Si è chiuso un cerchio ieri pomeriggio per Gabriel Strefezza. L'attaccante del Lecce, in gol contro la Lazio per il momentaneo 1-1, ha vendicato ha avuto a distanza di anni una piccola rivincita personale. Come racconta il Corriere dello Sport questa mattina, nel 2006 fu scartato proprio dalle giovanili della Lazio, perché ritenuto fisicamente non adeguato al ruolo. Oggi il classe '97 è capocannoniere della squadra salentina.