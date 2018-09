Nei mesi scorsi era circolato anche il nome di André Silva per l'attacco della Lazio nell'ambito di un'operazione Milinkovic-Milan più ricco conguaglio. In realtà, il centravanti portoghese ora al Siviglia non è una priorità di Tare che non lo segue e ha già detto a Mendes che non procederà neanche se rientrasse in rossonero a giugno prossimo.