Lazio, la vittoria contro il Bayern fa bene al ranking: ora la quinta squadra in Champions è più vicina

ITALIA 14.285 INGHILTERRA 13.875 GERMANIA 13.642 SPAGNA 12.937 REP.CECA 12.000

Una vittoria storica quella dellacontro ilieri, che fa esultare tutta Italia. Rivalità sportive a parte, il successo dei biancocelesti è una manna per la Serie A, che vede migliorare ulteriormente il proprio ranking in ambito, avvicinando così la possibilità avere la prossima stagione. A maggior ragione considerando che proprio la Germania è la principale federazione in concorrenza per strappare questo bonus.L'1-0 maturato all'Olimpico grazie al rigore trasformato da Immobile, in attesa dei risultati delle altre italiane in Europa nei prossimi giorni, rinsalda idi quest'anno dell'Italia nel punteggio complessivo. Di seguito la classifica delle prime 5 posizioni:I punti vengono assegnati in base ai risultati di tutte le squadre impegnate nelle tre competizioni europee.Altrettante ne hanno in ballo i tedeschi, mentre l'Inghilterra ne ha una in più (in Europa League), grazie al successo l'anno scorso del West Ham in Conference League (ma arrivato 14° in Premier). Un'eventuale eliminazione di una delle squadre della Bundesliga - sulla carta addirittura la più forte - darebbe quindi una grossa mano a tener a distanza di sicurezza i rivali più accreditati.Alla nuova Champions League che prenderà il via la prossima stagione accederanno, per l'Italia, le prime 4 della classifica della Serie A 2023-24., se alla fine di quest'annata le italiane confermeranno di aver ottenuto uno dei due migliori punteggi complessivi per ranking,Si tratta quindi di un meccanismo diverso da quello che scatta in caso di vittoria dei trofei. Se per esempio Roma, Milan o Atalanta dovessero vincere l'Europa League, arrivando però fuori dai primi 4 (o 5) posti in Serie A allora le squadre qualificate in Champions potrebbero diventare addirittura 6. E lo stesso discorso vale anche per le italiane attualmente in Champions: se finissero il campionato al di sotto dei primi posti, la vittoria della coppa dalle grandi orecchie garantirebbe comunque la partecipazione all'edizione dell'anno prossimo. Al contrario se le vincenti di Europa e Champions League fossero comunque già qualificate per l'edizione successiva, il posto in più così guadagnato non verrebbe assegnato a nessuno.