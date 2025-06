Lazio, l'accoglienza dei tifosi per il ritorno di Sarri: "Uno di noi. Contiamo su di lei per risorgere"

Getty Images

è arrivato a Formello. Inizia la sua seconda avventura con la. Questa mattina il neo-allenatore biancoceleste è arrivato nel centro tecnico per incontrare la dirigenza del club e pianificare le mosse di mercato. All'ingresso,, tornato alla guida della squadra dopo le dimissioni di marzo 2024. "", il messaggio esposto dai sostenitori, che dopo il finale di stagione amaro sperano ora che il Comandante possa risollevare le sorti della squadra già dalla prossima stagione. Anzi, in molti si augurano che sia proprio la sua personalità forte e risoluta a dare una scossa alla società per spingerla a investire sul mercato e ricostruire una rosa competitiva.

Il tifo organizzato laziale sui social ha anche pubblicato un ufficiale il suo accordo col Torino , ndr), nel quale viene sottolineato a chiare lettere che la contestazione contro Lotito per la gestione della società proseguirà. Al nuovo (vecchio) tecnico viene invece chiesto di far tornare la Lazio a splendere.Queste le parole dei tifosi: "Niente contro Baroni, tutto contro Lotito”, così è cominciato e così finisce, nello stesso identico modo. Al termine di una stagione caratterizzata da alti e bassi una sola certezza ci ha accompagnato. La ferma convinzione di avere dalla nostra parte in allenatore, ma prima ancora un uomo, elegante e posato che ha saputo spendere in più occasioni parole importanti per la sua gente. La vicinanza durante le angherie della polizia olandese e tedesca, la volontà di portare con il gruppo squadra la pezza di Flavio e Francesco, pensieri non scontati e non dovuti., sono passati 447 giorni dalle sue dimissioni… Nell’ultimo atto all’Olimpico decidemmo di fischiarla ed è giusto chiarire i motivi: all’alba della terza e ultima stagione passata sulla nostra panchina il mercato si è dimostrato indegno in confronto agli sforzi profusi per arrivare in Champions. Senza mezzi termini ci saremmo aspettati da parte sua una netta presa di posizione ed invece nulla. La reputammo asservito a una società che ancora una volta dimostrava la propria mediocrità. Oggi siamo di nuovo qui e lei ha la possibilità di smentirci, scegliamo di essere al suo fianco e al fianco dei ragazzi in campo perché il bene della Lazio viene prima di ogni cosa. Ma è bene che lei tenga a mente che non ci accontenteremo di galleggiare,Vogliamo un mercato in cui lei abbia l’ultima parola, vogliamo un allenatore coraggioso che sappia concorrere per obiettivi concreti. Vogliamo tornare in Europa prima di subito e dalla porta principale, senza alcun compromesso.