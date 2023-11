Tornano a farsi sentire le voci di un futuro in Arabia per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, già corteggiato da alcuni club sauditi l'estate scorsa, secondo Repubblica sarebbe nel mirino dell'Al-Ahli per sostituire Firmino dal prossimo anno. L'attaccante brasiliano, dopo un avvio scoppiettante nella Saudi Pro League, sta attraversando un perido negativo, soprattutto sotto l'aspetto realizzativo. Il club sta quindi pensando a nuovi investimenti importanti sul mercato. Al momento si tratta comunque solo di rumors, che a ondate tornano a farsi sentire da agosto, di offerte concrete, ufficiali, alla società biancoceleste e al centravanti non ne sono arrivate.