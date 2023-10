Sono d’accordo con le parole di Sarri, ma credo che non abbia notato tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni. Con FifPRO, il Sindacato Mondiale, da anni combattiamo questa battaglia con UEFA e FIFA, perché il problema non può essere risolto solo all’interno. Riguarda tutti i giocatori, i top player che partecipano alle gare internazionali e quelli che vanno con le Nazionali: è qualcosa di complesso. Mi dispiace e non accetto che si dica che non facciamo nulla. Siamo gli unici ad aver denunciato queste cose con FifPRO in una battaglia che va avanti da anni.